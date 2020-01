Ladri di cappotti, aquilani derubati a Capodanno

L’AQUILA – Capodanno amaro per un gruppo di ragazzi aquilani, in trasferta a Roma. Ospiti in un hotel in zona Eur i giovani si sono ritrovati a tornare a casa senza cappotti.

Derubati della giacche e degli effetti personali lasciati all’interno delle tasche. Tutti capi griffati, lasciati al guardaroba dell’hotel in tutta sicurezza. O almeno così credevano. Vittime della brutta sorpresa di San Silvestro alcuni ragazzi, provenienti dalla Valle Roveto, che avevano organizzato una comitiva per trascorrere il Capodanno a Roma.

I giovani avevano prenotato uno dei tanti pacchetti promozionali sulle offerte dei Veglioni di Capodanno. Cenone in hotel, serata musicale e pernottamento. Tutto è andato per il meglio, tra balli, brindisi di mezzanotte e divertimento in compagnia nel grande salone dell’hotel addobbato a festa, fino alle 4 del mattino. Quando i ragazzi si sono recati al guardaroba dell’hotel per riprendere le proprie giacche e uscire, senza trovarne 4.

I giovani hanno potuto, almeno inizialmente, solo protestare. A loro si sono aggiunti altri ospiti dell’hotel, i quali si sono ritrovati tutti senza i propri cappotti. I rovetani protagonisti della piccola disavventura hanno deciso di sporgere denuncia.