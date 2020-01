Fiera dell’Epifania, raccolte 8 tonnellate di rifiuti

Ammonta a circa 8 tonnellate la quantità di rifiuti recuperati dal personale dell’Asm al termine della Fiera dell’Epifania.

“31 operatori e 4 autisti, con l’ausilio di 12 mezzi, hanno lavorato senza sosta sin dal termine della manifestazione, garantendo pulizia e decoro in centro storico già dalle prime ore del 6 gennaio, consentendo lo svolgimento di manifestazioni tradizionali come la Befana del Vigile ai Quattro cantoni o quella organizzata dai Vigili del fuoco in Piazza Duomo”.

“A loro va il ringraziamento dell’Amministrazione e della comunità per aver dimostrato, una volta di più, grande senso del dovere e professionalità” dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.