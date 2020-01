Tanti auguri Fabio

Tanti auguri a Fabio Andreassi per il suo compleanno.

Tanti auguri al mitico Fabio, decano del club “dej Leò”!

Il nonnetto del gruppo, solo per questo il più saggio, indica la strada agli altri “Leò” smarriti e quasi tutti senza capelli; mentre Fabio ruggisce ancora con fierezza con la sua criniera fluente e folta.

Noto in città per il suo costante e prezioso impegno nell’ambito del volontariato e del mondo scout laico; grande appassionato di botanica, dottore in Agraria, è uno dei pochi ad avere le fragole a gennaio nel suo piccolo orto nell’agro di Gignano. Conosciuto dagli amici anche per le sue mani d’oro, con le quali realizza preziosi e unici manufatti in legno e cuoio.

I tuoi amici di sempre caro Fabio ti augurano una giornata frizzante e speciale, a te che sei nato nel giorno dell’Epifania, con la speranza che tu possa avere dalla vita tutto ciò che desideri, piena di avventure divertenti, da vivere al massimo. Per questo festeggia degnamente, allaccia le cinture e goditi tutto fino in fondo. Gli anni passano per tutti, ma tu dimostrai ancora solo quelli migliori.

Tanti auguri a Fabio Andreassi anche dalla redazione del Capoluogo.