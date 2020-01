Befana dei Vigili del Fuoco, tutti con il naso all’insù

Tutti con il naso all’insù per vedere la befana dei Vigili del Fuoco a L’Aquila.

Si è ripetuta nel pomeriggio, in una piazza Duomo gremita nonostante il freddo pungente, la magia della Befana che scende su piazza Duomo, portando doni e dolciumi ai più piccini.

Tutto merito dei Vigili del Fuoco dell’Aquila, in servizio e in congedo, che come sempre hanno regalato un sorriso ai tanti bambini (e non solo) presenti nel centro della città: con l’aiuto di una autogru, la vecchina è scesa su Piazza Duomo fra gli applausi.

L’Epifania tutte le feste si porta via. Alunni pronti a tornare sui banchi di scuola.

Si è chiusa così l’ultima giornata di queste festività a L’Aquila, dopo l’exploit della Fiera dell’Epifania del 5 gennaio che ha registrato un’affluenza notevole: picchi di 15mila persone in alcuni orari della giornata e oltre 1000 le automobili che hanno parcheggiato al Terminal, per questo esperimento di utilizzo (gratis) del Megaparcheggio.