Reati in calo a L’Aquila, ma è sos violenza di genere

L’AQUILA – Reati in calo del 17,85% in Provincia dell’Aquila. Lo dicono i numeri del bilancio attività 2019 della Polizia di Stato, presentati ieri in conferenza stampa.

Ad emergere, come dato che desta preoccupazione, è il fenomeno della violenza di genere. 249 fascicoli aperti in un anno, con 14 arresti e divieti. I reati vanno dalle minacce ai maltrattamenti in famiglia.

I dati sono stati raccolti nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 20 dicembre 2019. Nel corso della conferenza stampa è stato lo stesso Questore Orazio D’Anna a sottolineare il massiccio impiego di uomini e risorse per contrastare la violenza di genere. A parlar chiaro sono proprio i numeri registrati, in totale 14 arresti, 7 divieti di avvicinamento, 5 allontanamenti dalla casa di famiglia e un divieto di dimora. Numeri che riguardano l’attività svolta dalla Polizia, ma ci sono da considerare, in aggiunta, le operazioni svolte dai Carabinieri nell’arco dell’anno.

Il dato positivo, però, è soprattutto quello relativo al numero dei reati in calo. Si passa dai 6959 del 2018 ai 5717 del 2019. 152 gli arresti. In calo anche i furti, 1880 rispetto ai 2517 denunciati di un anno fa. Nell’ambito dei furti il calo è del 25%. Aumentano, invece, le rapine del 22,86%, in virtù delle 43 registrate nel 2019 appena archiviato.

Un omicidio, quello di Barisciano. Scendono anche i tentati omicidi, da 10 a 1 e le denunce per violenza sessuale, che passano da 22 a 13. In calo, infine, frodi e reati informatici del 29%.

Aumento notevole per i danneggiamenti seguiti da incendi, cioè le auto bruciate. Si passa dalle 11 del 2018 alle 21 del 2019, per un aumento pari al 90%. Si mantiene alta l’attenzione e il controllo sul fenomeno dello spaccio. 30 i chili di marijuana sequestrati, 3 quelli di hascisc, mezzo chilo di eroina, oltre a dosi minori di cocaina.

Bilancio attività 2019 Polizia di Stato, i numeri della Polizia stradale

Il 2019 ha fatto registrare 19mila violazioni del codice della strada. 2345 consistono nel superamento dei limiti di velocità. Sono, invece, 426 le persone beccate alla guida con il cellulare in mano.

Ritirate 524 patenti di guida, in riferimento a 35mila alcoltest e 52 test della droga effettuati.

829 gli incidenti rilevati sul territorio, con 334 feriti e 5 vittime.

Polizia di Stato, Dati sugli stranieri

Sul territorio provinciale sono presenti 17984 stranieri: 73 sononstati espulsi, 7 cittadini comunitari sono stati mandati via. 9815 interventi da parte delle Volanti.

Stadi

L’attività della Polizia di Stato si è concentrata anche sulla questione sicurezza degli stadi. 51 i campi della Provincia controllati, 14 dei quali sono risultati agibili. Tra questi i due principali stadi dell’Aquila: il Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia e il Tommaso Fattori. Provvedimento di chiusura parziale di alcune gradinate per sei impianti, in 14 stadi si gioca regolarmente, ma a porte chiuse. Otto impianti, invece, possono ospitare un massimo di 10 spettatori. 9 sono gli impianti da tempo fuori uso.