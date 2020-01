Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo a Ovindoli, vacanze sulla neve

OVINDOLI – Qualche giorno di vacanza sulla neve a Ovindoli per Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo in compagnia del loro bambino.

Una vacanza di relax e divertimento che non è passata inosservata da movimenti e storie social della coppia di cantanti, recentemente tornata insieme.

I due appaiono sorridenti e felici e condividono qualche momento della loro tappa abruzzese, pur senza mai specificare la località scelta. I fan più legati ai cantanti, però, non hanno mancato di notare il ristorante in cui hanno scelto di mangiare per il pranzo domenicale, La Stozza, noto locale di Ovindoli. Senza dimenticare la villa che il cantante napoletano ha acquistato qualche anno fa, proprio alle porte degli impianti sciistici di Monte Magnola. Residenza che fu anche derubata nel 2016.

Proprio questa mattina, poi, a Ovindoli è arrivata di nuovo la neve. Gigi D’alessio ha immortalato il momento con un video postato sul suo profilo ufficiale Instagram, parafrasando i versi del ritornello di una sua famosa canzone, portata al successo con la compagna Anna Tatangelo.