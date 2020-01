L’AQUILA – È la domenica della Fiera dell’Epifania, lo storico appuntamento aquilano che quest’anno spegne ben 72 candeline.

72 anni di tradizione, di giri tra le bancarelle in centro, di incontri e momenti di condivisione. Per l’edizione 2020 la Fiera dell’Epifania del Capoluogo di regione offrirà 325 bancarelle, provenienti da tutto l’Abruzzo e da tutta Italia.

Da ieri sera la sistemazione di stand ed espositori nella zona del centro storico che ospita la manifestazione. La fiera dell’Epifania animerà il centro storico aquilano per l’intera giornata di oggi, domenica 5 gennaio, tra oggettistica d’artigianato, capi di vestiario, attrezzi e materiale vario e l’immancabile cibo, in un mix di piatti e ricette tipiche di diversi territori.

Il percorso delle bancarelle riguarda le seguenti vie del centro: Corso Federico II, Piazza Duomo, Corso Vittorio Emanuele, Piazza San Bernardino, Via Panfilo Tedeschi, Via Luigi Signorini Corsi, Via Zara, Via Castello, Via Malta , Fontana Luminosa, Viale Gran Sasso, Via Tagliacozzo.

Fiera dell’Epifania, le modifiche alla viabilità

Fino alle 23 del 5 gennaio sarà vietato il transito in tutta l’area della Fiera. Cioè viale Gran Sasso, viale Tagliacozzo, via Castello, via Malta, piazza Battaglione Alpini, corso Vittorio Emanuele (tratto compreso tra corso Principe Umberto e piazza Duomo), corso Federico II, largo Pischedda, via Panfilo Tedeschi, via Signorini Corsi, via Zara, via Pescara (tratto compreso tra via Strinella e Porta Castello), via e piazza San Bernardino, piazza del Teatro, via Verdi, via Vittorio Veneto, via Sinizzo (tratto compreso tra piazza del Teatro e via Vittorio Veneto), piazza Regina Margherita.

Sulle stesse strade e piazze sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, fino alle 23 di domenica 5 gennaio.

Per quanto riguarda le altre zone, dalle 6 alle 23 saranno interdette al transito delle auto via San Michele, via dei Giardini (tratto compreso tra via San Michele e corso Federico II), via Garibaldi, via Porcinari, via Fortebraccio, via Atri, via Fontesecco e via Sallustio. Viale Rendina, nella stessa fascia oraria, sarà a doppio senso di circolazione.

Fiera dell’Epifania, Dal divieto di transito sono esclusi i residenti, che potranno usufruire delle possibilità contenute nell’ordinanza, e i mezzi di soccorso. Per consentire a questi ultimi la massima fruibilità dei percorsi interni o immediatamente vicini alla zona Fiera, sono stati istituiti divieti di sosta lungo via Camponeschi, via Sant’Agostino, via Indipendenza, via Bone Novelle, via Arcivescovado, piazza San Marco, piazza della Repubblica, via Sant’Eusanio, piazza Santa Margherita (piazza dei Gesuiti), via Bafile, corso Principe Umberto.

Aree di sosta per i veicoli a servizio di persone con disabilità sono state allestite, sempre dalle 6 alle 23 di domenica 5 gennaio, lungo viale Crispi, nel tratto compreso tra via XX settembre e la prima fermata dell’autobus (lato destro con direzione di marcia verso Porta Napoli) e lungo viale De Gasperi, nella parte iniziale (lato destro del senso di marcia in direzione via Volta). Sullo stesso viale De Gasperi, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Panella e via Paris, sarà istituito un divieto di sosta nello stesso arco di tempo.

L’ordinanza, che contiene altri dettagli sulla viabilità per il 5 gennaio, è pubblicata sul sito internet del Comune, in questa pagina https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_440028_726_1.html

Fiera dell’Epifania: i servizi

Per raggiungere la Fiera dell’Epifania, si potranno utilizzare i bus navetta gratuiti messi a disposizione dall’Ama. La stessa azienda comunica che il servizio verrà effettuato il 5 gennaio dalle 14 alle 20.30 (orario dell’ultima partenza dal terminal di Collemaggio e dalla Questura), con questi itinerari.

NAVETTA OVEST: Terminal di Collemaggio, viale Crispi, via XX settembre (parcheggio di Villa Gioia-Palazzo di Giustizia), rotatoria di viale XX aprile, via XX settembre, viale Crispi, Terminal di Collemaggio.

NAVETTA EST: Terminal di Collemaggio, tunnel di Collemaggio, via Cencioni, via D’Ascanio (parcheggio del supermercato nei pressi del cimitero), via Panella, via Cencioni, tunnel di Collemaggio, Terminal di Collemaggio.

Il servizio ordinario festivo dell’Ama non subirà modifiche.

L’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, raccomanda l’utilizzo dei parcheggi lungo l’itinerario dei bus navetta, per non intasare le strade più vicine all’area fiera. In particolare, rende noto che il Terminal di Collemaggio sarà regolarmente aperto e, dalle 6 alle 23 di domenica, saranno disponibili tutti i 600 posti della struttura, gratuitamente.