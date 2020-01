Fiera dell’Epifania a L’Aquila, fiume di gente in centro

L’AQUILA – Fiera dell’Epifania a L’Aquila, strade del centro gremite di gente. L’appuntamento, ormai autentica tradizione del capoluogo d’Abruzzo, ha raccolto migliaia di visitatori fin da questa mattina.

Incorniciata da un cielo sereno, la 72′ Fiera dell’Epifania sta animando il cuore dell’Aquila. Tantissimi coloro che hanno scelto di passare la domenica, vigilia dell’Epifania, girando tra bancarelle e stand provenienti da tutta Italia.

Artigianato, accessori, capi di vestiario, attrezzi di vario genere e immancabile, il cibo. Piatti e ricette tipiche d’Abruzzo e da altre regioni italiane, su tutti la piadina romagnola, basti chiedere ai numerosissimi visitatori che hanno deciso di fare tappa all’apposito stand, anche solo per assaggiarla.

Un fiume di gente ha invaso le strade del centro dell’Aquila per la Fiera dell’Epifania. Le bancarelle, 325 in totale, saranno aperte fino alle 20 di questa sera.

Per raggiungere l’area del grande mercato è stato anche predisposto dall’Ama un servizio navetta gratis. Servizio attivo a partire dalle ore 14. Un po’ di confusione si è creata attorno all’orario di partenza del trasporto: sono state molte, infatti, le segnalazioni giunte alla nostra redazione, che lamentavano la mancata attivazione del servizio in mattinata. Le corse della navetta, in zona Ovest e zona Est, sono comunque regolarmente partite dalle 14, come da programma.

Traffico in zona Terminal di Collemaggio, dove tutti i 600 parcheggi sono stati messi a disposizione degli automobilisti, gratuitamente. Non è mancata qualche critica rivolta a chi ha lasciato la propria autovettura parcheggiata al di fuori delle aree sosta. “Dove sono i vigili urbani oggi?” ci scrivono.

Foto copertina: Cesare Ianni