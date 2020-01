Civitella Alfedena su Rai 1, con il suo presepe vivente

Civitella Alfedena finisce su Rai 1, nel contenitore di Unomattina.

Domani, lunedì 6 gennaio, l’appuntamento in tv. Il territorio di Civitella Alfedena, immortalato dalle telecamere Rai, andrà in onda nei suoi angoli più belli e caratteristici, con protagonista il presepe vivente realizzato per il Natale 2019.

Il Comune di Civitella Alfedena lo annuncia via social, in un post con alcune foto che ritraggono i momenti delle riprese della troupe Rai.