Scontrino elettronico, scatta l’obbligo: in estate la lotteria

Il 2020 è arrivato e, con lui, l’obbligo dello scontrino elettronico. Attività commerciali alle prese con i nuovi registratori di cassa: chi non l’ha ancora acquistato avrà sei mesi di tempo per adeguarsi, prima di incorrere in una sanzione economica.

La nuova modalità di pagamento è stata resa obbligatoria dal decreto legge 119 del 2018, collegato alla legge di Bilancio 2019. Tutti pronti a dire addio agli scontrini cartacei, che lasceranno il posto allo scontrino fiscale “formato” elettronico, appunto.

Una nuova modalità già adottata, in realtà nel luglio scorso, da tutti quei negozianti che, relativamente all’anno 2018, aveva realizzato un volume d’affari superiore a 400mila euro. Dal primo gennaio, però l’obbligo è entrato in vigore per tutti. Si stimano in oltre 2 milioni le attività commerciali coinvolte, artigiani inclusi.

Superata, o quasi, la fase delle polemiche per la spesa necessaria all’acquisto dei nuovi registratori di cassa, è tempo di adeguarsi alle nuove norme. Il cambiamento, tuttavia, è tale soprattutto per il venditore, meno per il consumatore.

Se i commercianti, infatti, vedono cambiare la registrazione e trasmissione degli incassi quotidiani – che attraverso le nuove casse saranno trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate – i clienti riceveranno semplicemente un documento commerciale privo di valore fiscale. Documento che serve a garanzia dell’avvenuto pagamento o per un eventuale cambio merce.

Scontrino elettronico, la Lotteria

Sarebbe dovuta partire il primo gennaio 2020 anche la “lotteria degli scontrini”. C’è stato, però, un cambiamento in corsa: la lotteria è stata prorogata al 1° luglio 2020, dal Decreto Fiscale della Legge di Bilancio.

Scopo della Lotteria degli scontrini è di permettere, a chi ne farà richiesta, di partecipare all’estrazione mensile di alcuni premi. In particolare 50mila euro per il primo classificato, 30mila al secondo, 10mila per il terzo. Per partecipare occorrerà comunicare al commerciante il proprio codice, consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Avranno maggiori chance di vincita tutti coloro che pagheranno con bancomat e carte.