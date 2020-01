L’Aquila 1927, buona la prima del 2020: 3-0 al Piano della Lente

di Claudia Giannone

Inizia con una vittoria il 2020 de L’Aquila 1927: sul campo del Piano della Lente, i ragazzi di mister Roberto Cappellacci si impongono per 3-0.

Non cambia nulla nella formazione titolare schierata dal tecnico rossoblù: in panchina, compare il nome di Alessio Casimirri, terzino classe 2000 proveniente dalla Torrese, presentato proprio nella conferenza pregara, che trova posto nella ripresa.

L’Aquila tenta subito di trovare il vantaggio: 9’ minuto, Morra ci prova dai 20 metri, si oppone l’estremo difensore di casa con i pugni. 17’, il Piano della Lente risponde: sugli sviluppi di una punizione, Zanon sbaglia e ne approfitta Durante, che subito dopo cerca la porta, ma la sfera viene deviata dalla difesa rossoblù e termina di poco a lato. Ci riprovano gli ospiti al 38’: bordata di La Selva, Amatucci si invola e sventa il pericolo. Ma il goal è nell’aria: 44’, punizione perfetta del solito Catalli. Fine primo tempo, risultato parziale 0-1.

È al 14’ della ripresa che L’Aquila raddoppia: Maisto raccoglie un bel pallone e, solo dinanzi al portiere avversario, non fatica a centrare la porta. Si dovrà attendere il 42’ per vedere di nuovo un rischio dalle parti di Amatucci: Catalli cerca di beffare il portiere, fuori dai pali, ma la palla termina di poco sul fondo. Ma tre minuti dopo arriva il terzo goal di giornata, che chiude il match: verticalizzazione di Catalli per Pizzola che trova la propria rete personale. Risultato finale, 0-3.

L’AQUILA 1927: Sinopoli, Campagna, Mohammed (1’ st Casimirri), Morra, Zanon, Di Francia, La Selva (23’ st Pizzola), Di Norcia (32’ st Rampini), De Angelis (23’ st Carosone), Catalli, Maisto (38’ st Passacantando). A disp.: Di Girolamo, Santarelli, Casimirri, Marchetti, Passacantando, Micantonio, Carosone, Pizzola. All. Cappellacci.

PIANO DELLA LENTE: Amatucci, Ciannelli, Collevecchio, Fidanza, D’Amico, Durante, Camilletti (27’ st De Iuliis), Kane, Cirelli, Canzanese, Kruger (31’ st Fratini). A disp.: Di Domenico, Bucciarelli, Ricchioni, Di Giandomenico, Francioni, Gambacorti. All. Muscarà.