Addio a Rossella Fiorello, morta a soli 31 anni

L’AQUILA – Avrebbe compiuto oggi 31 anni Rossella Fiorello, scomparsa ieri notte.

Rossella Fiorello, giovane aquilana impegnata nel sociale e in numerose attività di volontariato, combatteva da tempo contro una malattia che l’aveva colpita. Non aveva perso mai, però, il suo sorriso né la voglia di aiutare gli altri e di regalarlo al mondo.

Laureata con il massimo dei voti, qualche mese fa, in Scienze dell’Educazione, Rossella Fiorello aveva svolto il Servizio Civile con l’Arci, l’associazione che si occupa del sistema di protezione dei Richiedenti Asilo e dei Rifugiati ed era parte attiva dell’Associazione Brucaliffo L’Aquila – Teatro in Ospedale, che porta avanti, tra le altre cose, il progetto: “Clown in corsia”.

Il saluto dell’associazione Brucaliffo a Rossella Fiorello:

“Hai condiviso con noi la gioia di donare un sorriso, ora lassù nel cielo guida tutti noi in questo meraviglioso gioco che si chiama amore”.

I funerali si terranno domani, domenica 5 gennaio, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi,a Pettino.