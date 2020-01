2020, ecco i ponti sul calendario: con poche ferie tante mini vacanze

L’AQUILA – Con il 2020 agli inizi è già tempo di fare la conta dei ponti, per capire quali pause si potranno sfruttare nell’arco dell’anno per partire e prendersi qualche momento di relax.

Del resto per programmare, si sa, non è mai troppo presto. Per tutti coloro che non vorranno farsi trovare impreparati sarà meglio, calendario alla mano, essere bene a conoscenza dei ponti che prevede l’anno nuovo. Il primo è già arrivato, ed è quello del 6 gennaio, giorno dell’Epifania, che cade di lunedì. La prima vera occasione per prolungare le vacanze di ‘fine’ anno, prima di rituffarsi negli impegni lavorativi.

Si passa, quindi, al mese successivo, febbraio, in cui si vivrà la festa del Carnevale. Le celebrazioni cominceranno il 20 febbraio, nel giorno del giovedì grasso. In Italia, per coloro che non vorranno volare oltreconfine, non mancano le località per festeggiare in grande stile il Carnevale, che attendono grandi e piccoli appassionati alla festa di maschere, costumi e coriandoli. Venezia e Viareggio tra le mete più in voga per il Carnevale italiano, saranno, probabilmente, scelte da numerosissimi viaggiatori, con il Carnevale, allora, che offrirà l’occasione per un’altra mini vacanza.

Marzo sarà un mese pieno, mentre aprile accoglierà la Pasqua. La giornata di Pasqua cadrà domenica 12 aprile e potrà essere l’occasione ideale per programmare una mini vacanza alle porte della primavera, aspettando il 25 aprile, giorno della Liberazione. Quest’ultimo, invece, non permetterà di sfruttare un ponte, in quanto cadrà di sabato.

Lungo il fine settimana del primo maggio, Festa dei Lavoratori, che capiterà di venerdì. Un intero weekend da trascorrere come più si desidera, soprattutto se il tempo regalerà spazi di sereno a chi deciderà di mettersi in viaggio.

Di seguito, il 2 giugno, la Festa della Repubblica. Sarà martedì e, per i più fortunati, ci sarà l’occasione di prolungare il fine settimana e godersi più giorni di riposo, anche soltanto per dedicarsi al proprio tempo libero. Molti potranno approfittarne per i primi giorni di mare nelle località più calde.

Sarà sabato invece il 15 agosto, giorno di Ferragosto. Non ci sarà ponte nella festa che divide gli italiani, tra uscite al mare o in montagna. Stessa sorte per la giornata di tutti i Santi, il primo novembre, che cadrà di domenica. Per un altro ponte si dovrà attendere l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata un martedì. Un ponte prenatalizio, per sfruttare ‘occasione per una mini vacanza nelle località già addobbate a festa e, magari, anticipare gli acquisti natalizi.

Natale, quest’anno, cadrà di venerdì, come la notte di Capodanno.