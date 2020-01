Saldi 2020, anche in Abruzzo è conto alla rovescia

Anche in Abruzzo è conto alla rovescia per i saldi 2020: data ufficiale per l’inizio dei super sconti di stagione domani, 4 gennaio, nella nostra regione.

Saldi iniziati ieri in Basilicata, Sicilia e Valle d’Aosta: tra il 4 e il 5 gennaio seguiranno tutte le altre regioni. La Fiera dell’Epifania, giunta quest’anno alla sua 72′ edizione, sarà un’occasione per molti per fare una passeggiata in centro a L’Aquila ed approfittare dei saldi appena iniziati.

La stagione di saldi nei negozi terminerà dopo sessanta giorni, fino agli inizi di marzo.

Come ogni anno, saranno soprattutto abbigliamento e scarpe i prodotti più acquistati: ma sono ancora molto presenti gli effetti del Black Friday e le promozioni prenatalizie che, di fatto, hanno tolto ai saldi “ufficiali” l’alone dell’offerta imperdibile.

Ad ogni modo, in tanti si riverseranno nei negozi e nei centri commerciali soprattutto nei primi giorni di questa tornata di saldi invernali: secondo le prime stime delle associazioni di consumatori, il 41% di italiani ha in programma di acquistare uno o più prodotti in saldo. Nel 2019 era il 48% degli italiani.

168 euro in media a persona la somma che gli italiani pensano di spendere, secondo la stima di Federconsumatori.

Ogni famiglia, secondo un’indagine condotta da Swf per Confesercenti, spenderà poco più di 300 euro, muovendo un giro d’affari complessivo di 5,1 miliardi di euro.

I saldi vanno forte al sud, dove il 46% dei consumatori ha dichiarato di voler approfittare delle vendite scontate, e meno al Nord, dove il 38% degli intervistati si è detto interessato all’acquisto di merce in saldo.

Il Black Friday avrà influenze negative su questi saldi? Sì secondo il Codacons: le svendite dell’ultimo venerdì di novembre causerebbe per l’associazione un calo della spesa del 10%.

Inizieranno invece il 4 luglio i saldi estivi: anche qui, durata massima 60 giorni.