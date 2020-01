Incidente alla Sevel, muore un lavoratore 30enne

La vittima, stando alle prime informazioni apprese, è rimasta schiacciata da un supporto in ferro. Inutili i soccorsi.

AGGIORNAMENTO DELLE 16

La vittima si chiamava Cristian Terilli, dipendente della ditta Sinergia.

Il lavoratore stava effettuando alcuni interventi di manutenzione. In questi giorni, infatti, la fabbrica è chiusa per le festività natalizie.

L’operaio, come specificato dal Segretario Generale Fim-Cisl Marco Bentivogli, stava svolgendo manutenzione straordinaria in lustratura.

Cordoglio per la scomparsa del lavoratore nel drammatico incidente all’interno dello stabile Sevel da parte del gruppo FCA, attraverso un suo portavoce:

“FCA esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la tragica scomparsa di Christian Terilli, dipendente della ditta Sinergia, deceduto questa mattina nello stabilimento della Sevel di Atessa durante un intervento di manutenzione per conto della Comau, società del Gruppo FCA. L’Azienda, per quanto di sua competenza, sta collaborando attivamente con le autorità competenti che stanno compiendo gli accertamenti sulle cause dell’incidente drammatico ed eccezionale”.