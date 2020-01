Essere in linea torna in centro e spegne 25 candeline

L’AQUILA – Essere in linea torna a casa. Un ritorno in centro, all’interno dei locali pre-sisma, per la ricorrenza dei 25 anni dell’attività.

Festa doppia per Monica Anzuini e Monia Loddi, che nel 1994 aprirono il centro di dimagrimento Essere in linea, nel cuore di L’Aquila.

Domani, sabato 4 gennaio, l’inaugurazione del ‘nuovo’ locale. Quegli spazi che il terremoto dell’Aquila aveva danneggiato nel 2009 e che, dopo abbattimenti e ricostruzioni, tornano a disposizione delle proprietarie del centro. Appuntamento alle 17 in via Persichetti per tagliare il nastro di un nuovo inizio.

Essere in linea è un centro di dimagrimento, che offre la possibilità di effettuare trattamenti generalizzati o localizzati. Negli anni l’offerta si è arricchita dei trattamenti estetici e del laser per l’epilazione.

«Il ritorno in centro sarà accompagnato dai festeggiamenti per i 25 anni della nostra attività», spiega Monica Anzuini alla redazione del Capoluogo. «Tutti ricorderanno che, dal 1994 al 2007 ci trovavamo in pieno centro storico, in via Patini. Prima di spostarci, a fine 2007, nel nuovo locale di via Persichetti. Una permanenza purtroppo breve, perché bloccata dal terremoto del 2009, che ci ha costretto ad allontanarci dal centro dell’Aquila».

Quindi, dal post sisma fino all’inizio del 2020, la permanenza all’interno della Galleria Longara. Solo qualche mese fa la notizia dell’ultimazione dei lavori nei locali di via Persichetti. «Da allora abbiamo iniziato a programmare il ritorno in centro. Domani sarà una bella giornata. Via spettiamo per condividere con noi questo momento speciale».

