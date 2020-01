Abruzzo, inverno in ferie almeno fino a metà mese

Niente neve fino, almeno, alla metà di gennaio: inverno decisamente in ferie, almeno per quanto riguarda le precipitazioni nevose in Abruzzo.

A fare il punto della situazione a Il Capoluogo l’esperto meteorologo Piero Giovanni di Zitti.

“L’inverno sarà in ferie fino a metà mese: niente neve con difficoltà per gli impianti sciistici”.

In molte località sciistiche dell’Abruzzo si è già dovuto ricorrere ai cannoni sparaneve per far avviare la stagione: la coltre nevosa non è così spessa da assicurare l’apertura degli impianti.

Come mai questo clima “fuori stagione”?

“E un ciclo che si e affermato da oltre un decennio. Tutto sta a capire se si invertirà o meno di qui a breve, oppure se si stratta di un mutamento climatico definitivo”.

Fare previsioni, svela Di Zitti, è complicato: “La presenza dell’anticiclone africano in inverno è una situazione talmente anomala che anche i modelli matematici faticano a inquadrarne l’ingombrante e prolungata persistenza. Anche loro sono spiazzati!”

Le previsioni per i prossimi giorni di centrometeoitaliano

In vista dell’Epifania il tempo rimarrà generalmente asciutto sulla nostra Penisola, con solamente le regioni meridionali che potrebbero essere interessate da qualche precipitazione portate dalla coda della perturbazione che scenderà invece sull’Europa orientale.

Le temperature sono attese calare sotto le medie specie al Sud, mentre sul resto dell’Italia i valori risulteranno prevalentemente in linea con quanto atteso per il periodo.

L’incertezza non è ancora trascurabile circa il coinvolgimento della nostra Penisola da parte di questa irruzione fredda di origine artica.