Una stella per Martina Ferrazzano, innamorata della Perdonanza

Martina Ferrazzano era una giovane studentessa di Sant’Angelo d’Alife, città gemellata con L’Aquila: è morta in un incidente stradale lo scorso ottobre. Un concerto per ricordarla con la soprano aquilana Lucia Vaccari

Martina Ferrazzano aveva 24 anni, era una studentessa universitaria a Campobasso. Insieme con il suo papà Enzo Ferrazzano veniva ogni anno all’Aquila per partecipare al corteo della Bolla del Perdono. La sua città, Sant’Angelo d’Alife, è gemellata con L’Aquila da oltre 10 anni.

Una ragazza esile, dall’animo dolce e gentile, sorridente e piena di sogni e di interessi.

Poi, all’improvviso, in una maledetta sera di ottobre, tutto si è fermato: era in sella alla sua bicicletta sulla strada provinciale 158 tra Dragoni ed Alife (CE) quando è stata travolta da una Smart. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Martina Ferrazzano è ora una stella.

Grazie alla generosità del soprano aquilano di grande talento, Lucia Vaccari, la Stella Martina ha brillato tutta una sera nella sua Sant’Angelo d’Alife, nel corso di un concerto dedicato proprio a lei: “Una stella per una Stella, note d’amore per Martina”, organizzato dalla locale Pro Loco della quale Martina Ferrazzano era componente attiva e appassionata.

“Un tributo ad una ragazza” lo ha definito la stessa artista, che ha rinunciato ad ogni forma di compenso “che conoscevo personalmente e che amava la musica e la vita, spezzata troppo presto per colpa di un destino davanti al quale si rimane attoniti”.

Lucia Vaccari, che a dicembre ha ricevuto il prestigiosio riconoscimento “Premio Olmo”, accompagnata dai maestri Michele Leone al pianoforte e Aldo D’Onofrio al violino, ha eseguito brani del repertorio classico e lirico e le più belle arie natalizie.