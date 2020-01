Nuovo Basket Aquilano, 4 squadre di Vienna in città

Inizia ancora con una importante esperienza internazionale l’anno 2020 del Nuovo Basket Aquilano.

Il Club del PalaAngeli , reduce dalla partecipazione nel periodo di Natale al prestigioso 10^ Memorial Raiumundo Under 16 organizzato in Portogallo dal Benfica Lisbona e nel quale il team aquilano è arrivato secondo dietro i canadesi del Vancouver, da oggi infatti ospiterà a L’Aquila ben 4 squadre della più importante società della capitale austrica: il Vienna United Basketball.

La storica società viennese, da anni gemellata con quella aquilana, parteciperà fino al 5 gennaio insieme a due squadre del Nuovo Basket Aquilano alla 15^ edizione del Torneo Internazionale della Befana di Rieti, una delle più importanti rassegne giovanili a cui partecipano circa 100 squadre suddivise nelle varie categorie in quattro giorni di gare.

La società di Roberto e Paolo Nardecchia ha messo in campo tutto il suo staff tecnico dirigenziale per coordinare il soggiorno dei cestisti austriaci in città e la partecipazione generale delle 6 squadre aquilane e viennesi: il sodalizio del PalaAngeli nello specifico sarà in campo con le formazioni Under 14 e Under 13, con la squadra Esordienti Under 12 che offrirà supporto a quella analoga austriaca.

Saranno oltre 80 tra ragazzi, tecnici e familiari le presenze austriache in città fino al 5 gennaio, un motivo particolare per far conoscere la città dell’Aquila e farla apprezzare da tanti stranieri.

La collaborazione con la società viennese ed il gemellaggio ribadito nel soggiorno a L’Aquila avrà a breve il suo seguito con la partecipazione di formazioni del Nuovo Basket Aquilano all’Osterturnier di Aprile: il più importante torneo europeo giovanile, con circa 500 squadre provenienti da ogni parte del continente, suddivise nella varie categorie.