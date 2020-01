Botte di Capodanno, rissa tra giovani: turista picchiato

OVINDOLI – Violenta rissa la notte di Capodanno, nella località montana di Ovindoli. Picchiato un turista, finito in ospedale con setto nasale e una costola fratturati.

Migliaia i villeggianti che hanno deciso di trascorrere la notte di Capodanno a Ovindoli. C’era anche un turista 24enne di Tivoli, il figlio di Marco Vincenti, capogruppo del PD nella Regione Lazio ed ex sindaco della città laziale. Il giovane stava trascorrendo qualche giorno di vacanza nella rinomata meta marsicana, quando è finito, nel mezzo della festa, coinvolto in una rissa, insieme al suo gruppo di amici.

La lite, avvenuta alle 3 del mattino – come riporta il Centro, sarebbe stata scatenata da futili motivi. Due gruppi di giovani sarebbero venuti in contrasto, pare per un apprezzamento non gradito a una donna. Il 24enne romano è stato preso a calci e pugni ed è rimasto a terra dolorante. Vincenti è stato soccorso da alcuni presenti, che lo hanno accompagnato all’Ospedale di Tivoli. Per il turista un Capodanno da dimenticare. Ora si attendono ulteriori sviluppi sulla rissa avvenuta.

Potrebbe scattare in automatico la denuncia d’ufficio, sulla base delle ferite e dei danni fisici riportati dal giovane.