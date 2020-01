Morti in montagna, obiettivo 2020: partire dalla prevenzione

Il 2019 sarà ricordato come un ‘annus horribilis’ per le morti in montagna registrate in Abruzzo: otto le persone decedute quest’anno, di cui sette a causa di incidenti, tutti avvenuti dalla fine di novembre ad oggi; si tratta di un numero che raddoppia la media dei decessi in montagna registrati negli ultimi dieci anni.

Nei giorni scorsi, dopo le tragiche morti di tre persone tra Natale e S.Stefano, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico aveva lanciato un appello a tutti i frequentatori della montagna a valutare attentamente le condizioni del terreno prima di intraprendere un’escursione. Infatti in questi giorni il manto nevoso risulta particolarmente instabile e con diversi tratti ghiacciati, spesso anche poco visibili.

Il primo decesso registrato quest’anno è quello dell’imprenditore aquilano Giuseppe Ioannucci, 48 anni, morto il 25 aprile scorso sul Gran Sasso per un malore che lo ha colpito mentre con la tavola da sci stava tornando a valle dopo un un’escursione.

Il primo dicembre viene ritrovato morto il 37enne di Città Sant’Angelo (Pescara), Matteo Martellini, disperso da venerdì 29 novembre e deceduto per una caduta in un canalone sul versante sud ovest del monte Camicia; lo stesso giorno del ritrovamento muoiono per una caduta Gianpiero Brasile, 58 anni, originario di Lanciano (Chieti), e Antonio Muscedere (55), originario di Sora e residente a Posta Fibreno (Frosinone) in località Rava del Ferro, a 2.500 metri di quota, nel territorio comunale di Sant’Eufemia a Maiella (Pescara). Il giorno dopo, 2 dicembre, viene trovato morto l’escursionista che era disperso sul versante aquilano della Majella: si tratta di un carabiniere di Sulmona, in servizio a Castel di Sangro (L’Aquila), Fabio Cicone, di 51 anni.

Nel giorno di Natale Franca Di Donato, 49 anni, di Roseto (Teramo), viene travolta da una slavina, a circa 2.500 metri di altitudine: la donna, che aveva deciso di raggiungere il Corno Grande del Gran Sasso, è stata ritrovata il giorno dopo. Proprio a Santo Stefano perdono la vita anche due giovani alpinisti, Ryszard Barone, 25 anni, e Andrea Antonucci (28), entrambi di Corfinio (L’Aquila), mentre tentavano di raggiungere la vetta del Gran Sasso sul versante orientale, scivolati e precipitati a valle per un migliaio di metri.

Morti in montagna: nel 2020 partire dalla prevenzione. Il parere di Paolo De Luca, Maestro di Sci e Accompagnatore media Montagna, Pietracamela ( Te)

Il 2019 e’ stato un anno caratterizzato dalle tragedie in montagna e i media continuano a riferire la cronaca preferendo però il sensazionalismo all’approfondimento. Infatti, nessuno ( televisione, quotidiani on line e cartacei) parla di come creare un deterrente per scoraggiare chi imprudentemente si avventura in quota senza la necessaria preparazione fisica tecnica e mentale.

Secondo me si dovrebbe partire dalla prevenzione. Gli addetti non indicano però la soluzione preferendo continuare a finanziare i soccorsi e le loro costose strutture invece di fare adeguata prevenzione, molto più economica ed efficace. Sono convinto che si ignora l’esempio delle associazioni speleologiche e subacquee che giustamente impongono la frequentazione di un corso introduttivo prima di svolgere tali specialità non meno rischiose dell’Alpinismo, dello Sci Alpinismo, dell’Escursionismo, del Torrentismo.

A mio avviso si dovrebbe modificare la Legge 363/ 2003 sulle norme di sicurezza e di prevenzione infortuni per lo sci di discesa e fondo estendendola a tutti gli sport di avventura ( Alpinismo, Sci – Alpinismo, Escursionismo, Torrentismo compresi) così come nell’attuale Legge si stabiliscono precise regole sulle piste da sci, anche nel caso di escursioni e arrampicate in montagna è necessario fissare regole più stringenti.

Un valido deterrente per salvare giovani vite umane è quello di far pagare per intero al cittadino le costose operazioni di salvataggio in montagna, comprese quelle effettuate sulle piste da sci, perché la comunità non può e non deve più farsi carico delle leggerezze degli irresponsabili. Infatti, le operazioni di soccorso alpino , oltre ad impegnare mezzi e decine di uomini, mettendone a rischio la loro vita, in Italia sono un costo imputato per intero alla collettività perché gestito dal servizio sanitario nazionale. La persona soccorsa, quindi, non paga nulla. Per riflettere, basti pensare che un minuto fa volo di un elicottero medicalizzato costa 300 euro. In Austria, In Francia, in Slovenia, che dal confine Italiano distano pochi chilometri in linea d’aria, il costo del soccorso in montagna è a totale carico del cittadino in emergenza.

E’ solo In questo modo che gli incidenti in montagna potranno diminuire e tante giovani vite umane potranno essere risparmiate; il tutto accompagnato , ovviamente, da un risparmio di soldi pubblici che potrebbero essere utilizzati nell’acquisto di nuove apparecchiature elettromedicali da destinare agli ospedali Italiani.

Buon Anno nuovo 2020 a tutti .

Paolo De Luca, Maestro di Sci e Accompagnatore media Montagna, Pietracamela ( Te)