Buon 2020 carissimi lettori del Capoluogo!

2020, si è chiuso il decennale

Si è chiuso il 2019, un anno importante per tutti noi e per L’Aquila in particolare: l’anno del decennale.

Ognuno di noi ha vissuto, almeno una volta, in questi dodici mesi un flashback al 2009: a prima del sisma, che ci ha stravolto vite e città; o a dopo il disastro del 6 aprile.

A prima che tutto accadesse, quando eravamo felici senza saperlo; o a dopo, quando tutti abbiamo dovuto affrontare situazioni molto più grandi di noi!

Nel 2009 era da poco iniziata la mia esperienza nel Capoluogo e, dopo il sisma, lavorare al giornale è stato il modo per contribuire, aiutare ed accompagnare L’Aquila nel difficile cammino che la aspettava.

Il 2019 ha rappresentato lo spartiacque per la rinascita, il colpo di reni degli aquilani per ripartire e far ripartire la città. Inutile raccontarsi quante difficoltà minino la nostra strada ogni giorno, ma la grinta e la determinazione di questo popolo ‘forte e gentile’ sono sotto gli occhi di tutti.

Non è più tempo di recriminare, di piangersi addosso o di rammaricarsi per quello che ci è successo. È giunto il tempo di vivere, di sorridere e di tornare ad essere positivi.

Nonostante tutto, ci deve essere un modo per vedere, anche il nostro bicchiere, mezzo pieno.



2020, inizia una nuova decade

Carissimi lettori,

il 2020 è l’anno bisestile che ci proietta in una nuova decade, un nuovo inizio, una nuova partenza.

Zaino in spalla, scegliamo la nostra meta e incamminiamoci verso il nostro obiettivo, come quando camminiamo in montagna!

Piedi ben piantati a terra e sguardo sulla strada, un passo dopo l’altro a testa alta.

Ogni nuova intrapresa, però, impone un business plan, quindi anche la nuova L’Aquila ha bisogno di individuare chiaramente la propria anima, di rinforzare il cardine della propria economia e, quindi, di accelerare.

Non posso far altro che augurare a tutti noi un 2020 sereno, redditizio e pieno d’amore!

Mettiamocela tutta! Forza L’Aquila e

Tanta salute a tutti 🥂

* Foto Daniele Di Benedetto e Barbara Zanon