Tornimparte, Capodanno senza acqua

TORNIMPARTE – Ordinanza di non potabilità dell’acqua nelle frazioni del Comune di Tornimparte.

L’annuncio della Gran Sasso Acqua spa, che fa preludere ad un Capodanno senza acqua.

“A seguito dell’ordinanza di non potabilità dell’acqua per il Comune di Tornimparte, riguardante in particolare le frazioni di: Capo La Villa, Villagrande, Case Tirante, Piè La Villa, Piagge, l’Ufficio Tecnico Gran Sasso Acqua comunica che in Piazza Saturnino Gatti, a Villagrande, sarà disponibile un’autocisterna per l’erogazione di acqua potabile, tutti i giorni, dalle ore 11 alle ore 13. Da domani, primo gennaio 2020, sarà quindi a disposizione della cittadinanza. L’azienda si scusa per il disagio ed augura a tutti un buon anno nuovo”.