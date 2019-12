Lutto, è scomparso Mario Gioia

È scomparso all’età di 82 anni Mario Gioia, lo storico barbiere della caserma Pasquali dell’Aquila.

Mario Gioia era originario di Picenze di Barisciano; i funerali ci sono stati ieri, lunedì 30 dicembre, nella chiesa delle Anime Sante.

Mario Gioia era molto noto in città per essere stato per 40 anni barbiere nella caserma Pasquali.

Come riporta Il Centro è ricordato da tutti non solo per la sua dedizione al lavoro e alla familia, ma anche per la passione per L’Aquila calcio tanto da non perdersi mai una partita per anni.

Lascia la moglie Mimina, i figli Maria Pia, Paolo e Tiziana e i nipoti. La figlia Tiziana Gioia è un’attrice e protagonista di tanti eventi culturali. È, tra l’altro, una delle colonne della compagnia teatrale dialettale Il Gruppo.

“Eri la nostra roccia – ha detto durante il funerale – bastava un tuo sguardo e capivamo cosa volevi dirci, senza ulteriori parole. Oggi ricordiamo il tuo garbo, la tua gentilezza, la tua serenità. Vogliamo salutarti con una parola che ripetevi spesso, tratta dal gergo militare: ossequi. Ossequi Mario”.

Alla famiglia le condoglianze da parte della redazione del Capoluogo.