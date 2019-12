L’Aquila 2019, 12 mesi sotto i riflettori

Il 2019, un anno speciale per L’Aquila e la Regione Abruzzo. Ripercorriamo le notizie principali, mese per mese.

Dalla Perdonanza, che insieme alla Transumanza e all’Alpinismo, è stata insignita del riconoscimento Unesco di Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità alle riconquiste della ricostruzione con le inaugurazioni delle chiese restituite alla comunità, fino alle elezioni regionali, tanti gli eventi importanti che hanno caratterizzato il 2019 a L’Aquila e in Abruzzo. Ecco gli eventi principali.

Gennaio 2019 a L’Aquila.

Il 2019 si apre con il Capodanno a Fonte Cerreto interrotto dalla Polizia: troppi biglietti venduti, a fronte di spazi inadeguati. La festa per il Capodanno finisce nelle aule di Tribunale, con numerosi partecipanti a caccia del rimborso del biglietto.

In vista delle elezioni regionali, intanto, le forze politiche scaldano i motori e portano a L’Aquila i big nazionali: inizia Matteo Salvini alla Fiera dell’Epifania, caratterizzata da contestazioni e polemiche, che hanno riguardato anche il sindaco Biondi, venuto in contatto con alcuni manifestanti. Nel capoluogo abruzzese, nelle settimane successive, anche Luigi Di Maio, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Maurizio Martina.

Intanto il meteo fa registrare temperature da brivido e abbondanti nevicate. A fine mese, a Piani di Pezza si sfora quota -27 gradi, “come l’Alaska”.

L’Aquila 2019, le notizie di febbraio.

A febbraio sbarca a L’Aquila la polemica sul limite dei 30 km/h in diverse strade cittadine ritenute particolarmente pericolose per i pedoni: si inizia con via Panella, nei pressi della Questura, dove gli incidenti con pedoni investiti erano più frequenti.

Comincia l’odissea del casello di Tornimparte, chiuso per manutenzione straordinaria a seguito di un servizio di Striscia La Notizia. I lavori vanno avanti per tutto l’anno, finché Provincia dell’Aquila e Comuni si mobilitano, preoccupati per la stagione invernale. Arrivano le rassicurazioni di Strada dei Parchi, per la riapertura entro l’8 dicembre. L’Immacolata arriverà, con l’annunciata riapertura del casello, che però verrà chiuso nuovamente fino al 20, con le immancabili polemiche del caso.

Il 10 febbraio è il giorno delle elezioni regionali, vinte dal centrodestra con il nuovo presidente Marco Marsilio. Eletti gli aquilani Emanuele Imprudente (vice presidente della Giunta), Guido Quintino Liris (assessore al Bilancio) e Roberto Santangelo (vice presidente del Consiglio regionale) per la maggioranza e Americo Di Benedetto in quota opposizione. Sulla formazione del nuovo Consiglio regionale pesano però i ricorsi, prima al TAR e poi al Consiglio di Stato. Verranno tutti respinti, lasciando inalterata la struttura del Consiglio.

Marzo 2019 a L’Aquila.

Per quanto riguarda la politica amministrativa, a marzo si tiene il primo Consiglio regionale dell’era Marsilio, mentre a L’Aquila il Comune – con apposita delibera di Giunta – si riappropria del Megaparcheggio di Collemaggio.

Inizia l’intensa battaglia dei cittadini, costituiti in Comitato, contro il progetto di centrale idroelettrica nei pressi delle cascate di Stiffe. Dopo una serie di osservazioni e ricorsi, il Comitato VIA esprimerà parere negativo, salvando le meravigliose cascate.

Per la cronaca, operazione contro il finanziamento del terrorismo islamico: perquisizioni della Guardia di Finanza e dei Carabinieri coordinati dalla Direzione Distrettuale dell’Aquila per illeciti di natura tributaria destinati anche al finanziamento di attività di terrorismo riconducibili ad “Al-Nusra”. Da segnalare anche un furto con spaccata alla gioielleria del Globo.

Per lo sport, grande vittoria di Paolo Aquilio che riporta una medaglia d’argento da Dubai: ritorno da Abu Dhabi con l’argento al collo per il giovane aquilano reduce dai Giochi Mondiali Special Olympics, il maggiore evento di sport umanitario del 2019. Un anno di preparazione, a colpi di pallacanestro, poi l’esperienza mondiale per Paolo Aquilio, con l’Italia Basket. Il ritorno a L’Aquila salutato davanti all’Emiciclo.

Aprile 2019, il decennale del terremoto.

Attenzione puntata sul decennale del terremoto del 6 aprile 2009. Gli eventi hanno caratterizzato tutto il 2019, ma naturalmente la fiaccolata del 6 è stata particolarmente significativa. Nello stesso mese, i Vigili del Fuoco hanno festeggiato gli 80 anni dalla fondazione. A caratterizzare il decennale, anche la fiction L’Aquila grandi speranze, presentata presso l’Auditorium del Parco. Il prodotto RAI riceverà diverse critiche e non mancheranno polemiche.

Per la cronaca, da registrare il colpo alla gioielleria del Centro commerciale L’Aquilone, che ha fruttato ai malviventi un bottino di circa 100mila euro. Nello stesso mese, colpo al bancomat delle Poste a Centi Colella.

L’Aquila, maggio in rosa.

Maggio in Rosa a L’Aquila, con la 7ª tappa del Giro d’Italia che parte da Vasto (CH) e finisce proprio nel capoluogo abruzzese. La carovana rosa brucia chilometri “volando” sulle strade d’Abruzzo: vince Pello Bilbao Lopez.

Intanto ad Arischia partono i lavori per la realizzazione della nuova scuola, mentre viene presentato il progetto da realizzare al posto della Casa dello studente.

Per la cronaca, si registra un furto con spaccata alla Tercas presso Il Globo.

Nuovo appuntamento politico con le elezioni europee e le amministrative che interessano diversi piccoli comuni della provincia dell’Aquila.

Giugno 2019 a L’Aquila.

Si avvicina l’estate e parte la prima sperimentazione di isola pedonale in via Garibaldi, mentre iniziano le prime polemiche sulla movida molesta.

All’Univaq arriva il nuovo rettore: Edoardo Alesse succede a Paola Inverardi, mentre la Guardia di Finanza festeggia i 245 anni di fondazione.

Luglio 2019, risuonano le campane di San Silvestro.

Emozione, occhi lucidi e brividi al rinato suono delle campane. San Silvestro si mostra, di nuovo, alla comunità e alla sua gente. Tre anni di intenso lavoro per permettere la riscoperta della stupefacente armonia delle forme, dei decori e della luce di una delle più importanti chiese nella cinta muraria della città.

Il centro storico riscopre anche i Venerdì in famiglia.

Per quanto riguarda la politica, da registrare l’elezione di Michele Fina come segretario regionale del Partito Democratico. Quella di Michele Fina, classe 1978, di Avezzano, direttore del think tank “TES – Transizione Ecologica Solidale” e presidente della scuola di formazione politica “Accademia Primo Levi”, è stata l’unica candidatura presentata entro la scadenza, nonostante un velleitario tentativo di Antonio Luciani.

Agosto 2019, la Perdonanza.

Agosto è il mese della Perdonanza Celestiniana, anche per il 2019 targata Leonardo De Amicis. Tanti gli ospiti illustri, Lorena Bianchetti, Gianni Morandi, Giancarlo Giannini, Amii Stewart, Paolo Vallesi, Simona Molinari, Piero Mazzocchetti, Stefano Di Battista, Vittoriana De Amicis e Franco Nero, Il Volo, Enrico Brignano, Fiorella Mannoia, Luca Barbarossa, Paola Turci e Noemi. Sale l’attesa per la candidatura della Perdonanza celestiniana a patrimonio culturale immateriale dell’Unesco.

Settembre, tutti a scuola con Mattarella.

Rientro sui banchi di scuola per i ragazzi aquilani. Nell’anno del decennale, primo giorno con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per un evento che ha portato a L’Aquila l’attrice Veronica Pivetti, i cantautori Ron ed Enrico Nigiotti, la cantautrice Noemi e il gruppo The Jackal. Testimonial d’eccezione anche la calciatrice Sara Gama, la nuotatrice Simona Quadarella, i due atleti paralimpici Lorenzo Marcantognini e Margherita Paciolla.

Per quanto riguarda il centro storico, importante ritorno con l’inaugurazione del nuovo ufficio postale in corso Vittorio Emanuele II. Presenti per l’occasione, il Stefano Patuanelli, il sindaco Pierluigi Biondi, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, la deputata dem, Stefania Pezzopane, il consigliere regionale Giovanni Legnini, il cardinale Giuseppe Petrocchi, l’onorevole della Lega, Luigi D’Eramo, l’onorevole Gianni Letta e tante altre autorità.

Ottobre 2019.

Nel mese di ottobre a L’Aquila, nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale; si afferma il centrodestra. Il capoluogo abruzzese porta in provincia Francesco De Santis, Luca Rocci e Berardino Morelli per la maggioranza e Paolo Romano in quota opposizione.

Ottobre è anche il mese della prima pietra al Parco della Memoria di piazzale Paoli. Oltre alla riqualificazione delle aree verdi sono previsti la costruzione di una fontana monumentale e di un obelisco.

Infine, IlCapoluogo.it ha festeggiato il 15° compleanno, insieme a quello del direttore Roberta Galeotti, con una prestigiosa festa che ha riunito redazione, amici, sostenitori e autorità.

Novembre, il mese delle proteste.

Autovelox Bussi e ricapitalizzazione AMA, a novembre scattano le proteste. Migliaia gli automobilisti che finiscono sotto la lente dell’autovelox Bussi, provocando proteste e una pioggia di ricorsi. Intanto il Consiglio comunale provvede alla ricapitalizzazione dell’AMA, prevedendo sacrifici per i lavoratori.

Novembre caratterizzato anche da una violenta scossa di terremoto (a cui sono seguite diverse altre) che ha colpito l’Albania nella zona di Durazzo. L’Aquila e l’Abruzzo in prima fila a sostegno delle popolazioni terremotate. Intanto arriva in Consiglio regionale la proposta – poi divenuta legge – dell’istituzione della Giornata della memoria per le vittime del sisma 2009.

Dicembre, troppi incidenti in montagna.

Morti e feriti sulle montagne abruzzesi, è emergenza. Episodi a ripetizione, soprattutto sul Gran Sasso, che sono costati la vita a diversi escursionisti, nonostante gli appelli alla prudenza del Soccorso Alpino.

Per la cronaca, importante operazione della DDA L’Aquila contro un’organizzazione criminale che portava in Nigeria i proventi della prostituzione in Abruzzo. Durante lo stesso mese, il Prefetto Giuseppe Linardi si è congedato dal capoluogo d’Abruzzo. Al suo posto, Cinzia Torraco.

Natale 2019: a L’Aquila tornano le Luci d’Artista, la pista di pattinaggio e tante iniziative per rivitalizzare il centro storico, senza trascurare le frazioni. In piazza Duomo, un albero di Natale di 30 metri, uno dei più alti d’Europa.

Si chiude l’iter all’Unesco: la Perdonanza è ufficialemente patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Stesso riconoscimento anche per la Transumanza e l’Alpinismo.

Per quanto riguarda la politica, Comune dell’Aquila e Regione Abruzzo approvano il Bilancio di previsione, ma in maggioranza si registrano tensioni.

Dicembre si chiude con l’attesa per l’inaugurazione del Maxxi, presso Palazzo Ardinghelli, ma questa è già storia del 2020.

(foto di copertina di Alessandro Santilli)