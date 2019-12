Capodanno 2020 in Abruzzo a ritmo di musica: tutti i concerti in programma

L’AQUILA – Aspettando il 2020 la musica scalda il Capodanno delle piazze d’Abruzzo.

L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, la festa per l’ultima notte dell’anno sarà ricca di eventi e sorprese. A farla da padrona sarà, ancora una volta, la musica. Senza dimenticare il lato sempre più social di una notte magica, che sarà condivisa da milioni di italiani con lo smartphone a portata di mano.

Divertimento, dj-set, folle delle grandi occasioni. Le pizza e i centri delle province d’Abruzzo ne offriranno per tutti i gusti e per tutte le età.

Capodanno 2020, L’Aquila

Numerosi gli eventi, con i veglioni protagonisti, in città. L’Aquila saluterà il 2019 tra cibo, tradizioni e divertimento. Tra le luci d’artista in centro, l’albero maestoso in Piazza Duomo, la festa di quanti vorranno brindare al nuovo anno potrà scatenarsi al conto alla rovescia che porterà al 2020.

Spazio al Capodanno diffuso tra discoteche e locali, con esibizioni live di band e dj-set. Musica per ogni gusto, ci sarà la possibilità di scegliere i classici anni ’90 o le hit della scena indie nazionale. Oltre alla musica commerciale, con Marco Carosone, Lorenzo Baglioni, Daniele Santarelli e ancora Saimon D’Alessandro e Stefano Cattivera.

Sarà, invece, un Capodanno di unione e condivisione quello a Tempera, con il veglione nella sala dell’amministrazione ad uso civico, a partire dalle ore 20, organizzato dalla Pro Loco del posto.

Il primo gennaio all’Auditorium del Parco a L’Aquila il concerto dell’Orchestra da Camera aquilana, diretta dal maestro Carmine Gaudieri. Appuntamento alle 11,30 all’Auditorium per una tradizione che ormai si rinnova da dieci anni. L’Orchestra eseguirà oltre a brani conosciuti di Borodin, Dvorak,Delibes,Tchaikoski,soprattutto musiche di J.Strauss: i valzer più celebri e le polke più famose. Lo spettacolo verrà replicato sempre il 1 gennaio alle ore 18 a Barisciano presso l’Auditorium A.N.A.

Musica protagonista anche per il via del 2020 a Sulmona. Un Capodanno con la grande musica ed un brindisi finale per augurare un 2020 di serenità: questo il tradizionale concerto di mercoledì 1° gennaio 2020, alle 17,30, nel Teatro comunale Caniglia, con l’ucraina Zaporozhye Symphony Orchestra.

Capodanno 2020, Pescara

Il countdown per accogliere il 2020 sarà preceduto da eventi di ogni genere nella città adriatica di Pescara. Centro della festa l’area che va dall’area di risulta della stazione centrale al corso Umberto I.

Protagonista assoluto della notte di Capodanno sarà il musicista Matthew Lee. Nel giorno vero e proprio di Capodanno, invece, il centro pescarese sarà scaldato da Gaetano Curreri e dagli Stadio, ad incorniciare l’inizio del nuovo anno.

I Kom, tribute band di Vasco Rossi, inizialmente inseriti in scaletta nel primo giorno di gennaio hanno dovuto annullare l’evento.

Martedì 31 dicembre 2019: dalle ore 21,15 alle ore 21,45: l’esibizione del cantante Vemo e la sua Band, dalle ore 22 alle 24: Marco Papa con Milo Vallone e i Billy Bros; dalle ore 00,10 alle ore 2: Matthew Lee e Big Band Show

Mercoledì 1 Gennaio 2020: dalle ore 17 alle ore 18,50: gli Artisti di Made in Sud (Enzo & Sall – Radio Rocket – Sex And Sud Pepe Laureato e Rosaria Miele).

Presentano l’evento Lidia Di Blasio e Claudia Filipponi, dalle ore 19,30 alle 21,30:

Stadio in concerto.

Capodanno 2020, Teramo e provincia

Non mancheranno fantasia e divertimento nel capodanno teramano. La notte di San Silvestro offrirà a tutti la possibilità di trascorrere l’ultima notte dell’anno scegliendo la festa che più piace: dai party a tema a quelli più tradizionali, tra cibo, allegria e spensieratezza, almeno per il principio del 2020.

Cenoni, la notte della Taranta a Giulianova, party anni ’90 a Mosciano Sant’Angelo. Lunga e variegata la lista degli eventi tra Teramo capoluogo e l’intero territorio provinciale. L’appuntamento clou, però, sarà quello del primo gennaio, in piazza Martiri della Libertà con il concerto gratuito di Niccolò Fabi.

Nel dettaglio gli appuntamenti a Teramo saranno i seguenti: Pigro – Ventunesima edizione, il 30 dicembre alle ore 20,30; i La Rua che si esibiranno il 31 dicembre, alle ore 22,30, Nicoletta Dale & Her Modernists in programma il 1 gennaio, alle ore 00,30. Per concludere il concerto di Niccolò Fabi il 1 gennaio. Appuntamento alle ore 17,00.

Anche Corropoli, nel teramano, festeggerà il Capodanno 2020 in piazza, tra balli, dolci e spumante per il brindisi insieme a Piazza Piè di Corte.

Capodanno 2020, Chieti

Non mancherà la possibilità di passare un Capodanno all’insegna del divertimento anche nel teatino. Uccio De Santis ospite per un evento a San Salvo, Great Gatsby party al Castello di Semivicoli, Cenone classico anche nella location storica di Chieti di Palazzo Lepri. Sulla Majelletta non solo cenone, ma la possibilità di partecipare ad una ciaspolata notturna in attesa del nuovo anno.

Si festeggerà in piazza a Tollo, con l’appuntamento “Stappiamo insieme il 2020“, un evento sensoriale di avvicinamento al nuovo anno.