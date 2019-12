Botti di Capodanno ad Avezzano, arriva il divieto

AVEZZANO – Arriva anche ad Avezzano il divieto di utilizzo dei fuochi d’artificio per la notte di Capodanno.

Un divieto che, come indica l’ordinanza pubblicata questa mattina sul sito istituzionale del Comune di Avezzano, al di fuori degli spettacoli autorizzati agli operatori professionali, proibisce l’utilizzo “dei fuochi d’artificio in luogo pubblico e privato, in cui possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici”.

Nell’ordinanza, a firma del Commissario prefettizio Mauro Passerotti, viene specificato:

“Ai fini della tutela del decoro e della vivibilità urbana, della tranquillità e del riposo dei residenti, del patrimonio pubblico e degli animali, su tutto il territorio comunale dal 31 dicembre 2019 fino al 6 gennaio 2020, ordina:

– il divieto di utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati agli operatori professionali di cui al D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123, di ogni tipo di fuoco d’artificio, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati;

– il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS;

– il divieto, per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute, ecc., di consentirne a chiunque l’uso, per l’effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;

– il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati agli operatori professionali di cui all’art. 4 del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123;

– il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori di anni 14 i fuochi d’artificio di categoria F1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi d’artificio di categoria F2 e F3 e gli articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e P1 del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123.

Si raccomanda inoltre:

-di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita;

– di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli;

-agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.

Infine si avverte che: