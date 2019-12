Auguri di fine anno, Biondi: “Nel 2020 sfide importanti”

L’Aquila, 31 dicembre 2019: gli auguri di fine anno del sindaco Pierluigi Biondi.

“Nel 2020 ci attendono sfide importanti: la difesa del lavoro e delle persone in difficoltà, le iniziative per sostenere L’Aquila come capitale italiana della Cultura”. Così il sindaco Pierluigi Biondi nel suo messaggio di auguri fine anno ai cittadini, un 2019 caratterizzato dal decennale del sisma e il riconoscimento alla Perdonanza come patrimonio Unesco.

Tra i passaggi principali del messaggio del sindaco, infatti, “un’attenzione sempre maggiore nei confronti delle famiglie in difficoltà, la difesa dell’occupazione, le azioni per sostenere la candidatura dell’Aquila come capitale italiana della Cultura, il raggiungimento di un traguardo prestigioso quale il riconoscimento Unesco per la Perdonanza celestiniana, le celebrazioni per il decennale del sisma 2009”.