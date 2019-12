Lo tampona e gli rompe il naso dopo l’incidente, caccia all’aggressore

AVEZZANO – Un incidente finito male. Lite tra due automobilisti degenera in un’aggressione: marsicano in ospedale con il naso rotto.

Setto nasale rotto e danni al sopracciglio. È finita così, per un marsicano, la violenta discussione avuta con un altro automobilista. L’aggressione è avvenuta di notte in via Sant’Andrea dopo lo scontro tra i due uomini alla guida.

Secondo quanto finora ricostruito, l’uomo aggredito avrebbe accostato la macchina per rispondere ad una telefonata, senza spostarsi bene con l’automobile vicino al ciglio della strada. L’aggressore, di passaggio in quel momento su via Sant’Andrea, si sarebbe improvvisamente alterato, tanto che avrebbe prima lampeggiato all’indirizzo dell’automobile dell’aggredito, prima di finire per tamponare leggermente l’auto ferma per strada.

Sceso dalla macchina per protestare, come riporta il quotidiano Il Centro, l‘uomo sarebbe stato aggredito selvaggiamente dall’altro automobilista, accompagnato da altre persone a bordo della sua auto.

Il ferito, soccorso, è stato accompagnato al pronto scorso per le cure del caso. Grazie alle banche dati è già partita la caccia all’aggressore da parte dei militari della Compagnia di Avezzano, intervenuti sul posto. L’automobilista picchiato è riuscito a fornire agli inquirenti diversi elementi utili, come parte del numero di targa dell’autovettura dell’aggressore, una berlina tedesca.