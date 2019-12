L’Aquila – Il 31 dicembre sarà una giornata caratterizzata dal bel tempo con ampie schiarite al mattino e poi anche nel pomeriggio; generalmente poco nuvoloso nelle ore serali per nubi alte in transito. Temperature comprese tra -4°C e +5°C.

In Abruzzo condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente sia al mattino sia poi al pomeriggio su tutti i settori; in serata i cieli generalmente saranno poco nuvolosi sia lungo la costa che sulle zone interne.

In Italia giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Locali foschie o banchi di nebbia possibili sulla Pianura Padana. Nuvolosità alta in transito tra la sera e la notte ma senza fenomeni. Sulle regioni del Centro tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Tra la sera e la notte nuvolosità alta in transito ma sempre con tempo asciutto Tempo in prevalenza stabile al mattino al Sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Da segnalare solo locali piogge sui settori sud-orientali della Sicilia. Tempo asciutto anche nel pomeriggio e poi tra la sera e la notte con nubi sparse e schiarite. Temperature minime in calo e massime in aumento.

(Centro Meteo Italiano)