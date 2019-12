Christian Pasqua, l’aquilano nominato vice presidente UNVS sezione Roma Capitale

L’AQUILA – Un riconoscimento al merito, alla carriera e all’impegno responsabile. Christian Pasqua, sportivo aquilano, è stato nominato vice presidente dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, UNVS, della sezione Roma Capitale.

Un aquilano al vertice dell’Unione sportiva veterani. La nuova nomina viene celebrata da Christian Pasqua direttamente sul suo profilo social. Attualmente maestro di arti marziali, specificatamente Ju Jitsu, già due anni fa, nel 2017, era stato premiato come Benemerito dello Sport, dalla sezione Giulio Nesti dell’UNVS.

L’Unione Nazionale Veterani dello Sport è una delle dodici associazioni benemerite riconosciute dal CONI. L’annuncio social della nomina porta con sé un secondo annuncio, che vede L’Aquila al centro nei progetti futuri di Christian Pasqua.

“Cari amici, è con grande soddisfazione che pubblico la mia nomina ufficiale quale vice presidente della sezione Roma Capitale dell’UNVS Benemerita Coni. Per me è un grande traguardo, perché passo dopo passo sono arrivato dove volevo arrivare. Ma è solo l’inizio di un altro percorso, un nuovo cammino da Roma a L’Aquila. Ho deciso infatti di fare molto di più per la mia città, ovviamente con il supporto delle strutture con le quali ho l’onore di collaborare e che si sono già unite al mio progetto per L’Aquila”.