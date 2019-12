Fiamme gialle, scorta al maggiore Soldano minacciato di morte

Lo stato dispone la scorta per il maggiore della Guardia di Finanza Aurelio Soldano in servizio all’Aquila, minacciato di morte.

Il maggiore Soldano, già comandante della caserma della Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto è operativo all’Aquila presso il nucleo economico/finanziario.

Il maggiore Soldano è attualmente destinatario di una misura di protezione che consiste in un costante servizio di vigilanza radiocollegata sotto la propria abitazione per via delle minacce di morte che ha ricevuto nei mesi scorsi.

La scorta è stata disposta con un provvedimento del questore Luigi De Angelis a disporre il provvedimento, sulla base della proposta arrivata dall’Upsp, lo speciale ufficio provinciale per la sicurezza personale istituito presso la prefettura di Ascoli Piceno. Compito del gruppo è quello di individuare le persone e le situazioni a rischio per poi appunto decidere quali e azioni intraprendere.

Il maggiore Soldano ha trovato delle scritte con delle minacce di morte sui piloni dell’Ascoli mare in zona Ragnola, vicino la sua abitazione.

Per tutelare il maggiore prima si è mossa la magistratura ascolana che ha aperto un’inchiesta.