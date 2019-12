Per la morte di Bettina scatta la denuncia

Per la morte di Bettina scatta una denuncia.

Si chiamava Maria Giolini ma tutti all’Aquila la conoscevano come Bettina.

Bettina è scomparsa il giorno di Natale in un letto d’ospedale; adesso per fare luce sulla sua morte gli amici di sempre, quelli che l’hanno accudita fino all’ultimo, hanno sporto denuncia.

Bettina è morta all’ospedale San Salvatore; i funerali dovevano svolgersi ieri, venerdì 27 dicembre, ma sono stati rinviati a lunedì 30.

Gli amici che l’hanno seguita, che sono stati con lei in ospedale e che l’hanno coinvolta durante la sua vita molto difficile in tante attività, hanno deciso di fare la denuncia.

La denuncia per fare chiarezza sulle cause della morte di Bettina è stata consegnata la mattina del 27 in Tribunale e da lì poi l’annullamento delle esequie che si sarebbero dovute svolgere alle 15,30.

Una folla commossa intanto aveva già reso l’ultimo omaggio a Bettina nella camera ardente dell’obitorio dell’ospedale; i tanti amici, le persone che hanno apprezzato la sua semplicità e la sua allegria.

Una vita, la sua, avversa e ingiusta che fin da bambina l’ha costretta a crescere da sola e a non arrendersi mai.

Questa mattina, dopo l’autopsia svolta dall’anatomopatologo Giuseppe Calvisi è stato rilasciato il nulla osta per le esequie dal magistrato Fabio Picuti.

I funerali si svolgeranno lunedì 30 dicembre alle 15,30 nella chiesa San Giovanni Battista di Pile.