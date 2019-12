Ovindoli Monte Magnola, riparte la stagione sciistica

Dopo Campo Imperatore e Campo Felice anche Ovindoli Monte Magnola riapre gli impianti per la stagione sciistica.

La stagione sciistica ripartirà domenica 29 dicembre a Monte Magnola con annessi biglietteria e rifugi.

A causa delle condizioni nivologiche la stazione aprirà parzialmente con l’impianto telecabina Le Fosse/Monte Arso per l’arroccamento in quota, la seggiovia Capanna Brinn con relativa pista aperta per sciare e il tapis roulant di risalita Belvedere.

Tutti gli aggiornamenti saranno comunicati sul sito www.ovindolimagnola.it