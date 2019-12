Terminillo, ennesima tragedia in montagna

Monti reatini, escursionista muore sul Terminillo dopo essere scivolanto in un canalone.

Ancora una tragedia della montagna: dopo i tre morti sulle montagne abruzzesi, la tragica conta continua anche oggi, con la morte di un escursionista vicentino di 46 anni, scivolato su un canalone e deceduto sul Terminillo, in provincia di Rieti.

L’incidente – come spiegato dal TgRVeneto – è avvenuto verso le 10 per cause ancora in corso di accertamento e il corpo è stato recuperato poco prima di mezzogiorno. Sul posto polizia, soccorso alpino, vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.