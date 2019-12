Raccolta dei rifiuti: presentato Ecocalendario 2020 dell’Asm

È stato presentato l’Ecocalendario 2020 dell’Asm per la raccolta dei rifiuti; riporta tutte le tipologie di rifiuti e i giorni in cui viene effettuata la relativa raccolta porta a porta degli stessi.

l’Ecocalendario 2020, realizzato dall’Asm, è stato presentato questa mattina dall’assessore al Comune dell’Aquila con delega all’Ambiente, Fabrizio Taranta, e dal dirigente del settore, Lucio Nardis.

L’Ecocalendario, stampato in ventimila esemplari su carta prodotta da scarti del legno, completamente riciclabile e biodegradabile, e che verrà diffuso in sedi comunali, delegazioni edicole e così via, fornisce anche il dettaglio delle modalità complessive di conferimento, le buone pratiche della raccolta differenziata e le regole della stessa.

“Il programma di raccolta dei rifiuti porta a porta resterà invariato fino alla fine di gennaio – ha spiegato Taranta – ma ci sarà una variazione di giorni da febbraio per il ritiro della plastica; la carta continuerà a essere presa in consegna da Asm il mercoledì, mentre l’operazione relativa alla plastica si svolgerà di venerdì. Una modifica che si è resa necessaria per organizzare meglio il lavoro dell’Asm nella piattaforma di Bazzano. Ricordiamo che nei contenitori della carta vanno conferiti anche cartone e tetrapak, in quello della plastica anche il ferro e l’alluminio”.

“La collaborazione dei cittadini è necessaria per raggiungere degli standard del servizio in linea con le normative. Complessivamente, infatti, la raccolta differenziata nel nostro comune è del 37%, non del tutto all’altezza (basti pensare che la media nazionale si aggira sul 65%), ma la bontà dell’operazione porta a porta è attestata dal fatto che, in alcune zone, raggiungiamo anche picchi del 70% di raccolta differenziata”, ha aggiunto.

In città sono arrivate inoltre due stazioni ecologiche di conferimento, posizionate per ora al torrione e a piazza San Domenico.

Durante alcuni giorni festivi infrasettimanali, specificamente indicati sull’Ecocalendario, l’Asm effettuerà anche la raccolta dei rifiuti prevista per quel determinato giorno chiamando il numero verde 800208820, nel caso in cui ci sia un urgenza particolare di conferire quei particolari rifiuti.