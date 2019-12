Ciao Bettina, volata via nel giorno di Natale

L’AQUILA – Addio Bettina, hai scelto il giorno più bello per volare via

Dopo una lunga lotta in Ospedale, è morta all’età di 80 anni Maria Giolini, conosciuta in città da tutti come “Bettina”.

Una vita, la sua, avversa e ingiusta che fin da bambina l’ha costretta a crescere da sola e a non arrendersi mai. Era un membro della Corale parrocchiale di S. Antonio di Pile, che con i suoi coristi si è presa cura di Bettina fin dal primo giorno di ricovero.

“Gesù ha scelto Bettina – scrivono gli amici della Corale – il giorno più bello per farti nascere in Paradiso. Che tu possa avere finalmente quello che la vita ti ha ingiustamente tolto. Avrai sempre un posto speciale nel nostro cuore”.