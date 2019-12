Migliaia di persone hanno affollato ieri il centro storico dell’Aquila per il tradizionale aperitivo della Vigilia: Asm impegnata dall’alba per ripulire e sanificare la zona.

Tanti brindisi, allegria, risate: ma anche tanta, tanta sporcizia lasciata in strada dagli incivili .

Gli strascichi dell’aperitivo della Vigilia in centro storico a L’Aquila, come sempre, danno adito a polemiche e osservazioni: tanti gli appelli al bere responsabile e al rispettare la città che ieri ha ospitato migliaia di giovani e meno giovani per scambiarsi gli auguri di buone feste.

Come si vede dalle fotografie, ieri sera erano molte le bottiglie, i bicchieri e, in generale, la sporcizia abbandonata per strada, nonostante i tanti scatoloni allestiti anche da Azimut per dare una mano a tenere in ordine.

Da stamattina, ancor prima dell’alba, sono in funzione 2 spazzatrici, 10 tra operatori ed autisti, 4 compattatori, 1 autobotte per lavaggio strade per sanificare e far tornare tutto alla normalità e rendere, quindi, il centro pronto ad accogliere tutti gli aquilani e i turisti in città per il Natale.