Lutto, addio a Elvira Carosi

Elvira Carosi si è spenta a 97 presso l’ex O.N.P.I., i figli: “Grazie a chi è stato vicino a nostra madre”.

“Siamo Domenico, Claudio e Antonio Di Mario, figli di Elvira Carosi, spentasi alla veneranda età di 97 anni il 15 dicembre 2019 e oltre a ringraziare nostra madre per tutto ciò che ha fatto per noi, ci sentiamo in dovere di ringraziare l’intera struttura della R.S.A. di Montereale, presso la ex O.N.P.I. di L’Aquila, a partire dai medici, agli infermieri e tutto il personale di servizio che si sono adoperati affinché la nostra cara mamma potesse passare attimi sereni, nonostante la malattia e gli “acciacchi” dovuti all’età”.

“Dire che sia stata curata, accolta e coccolata – proseguono i figli – è dire poco e non rende merito all’encomiabile attività, professionale e soprattutto umana, svolta da tutti gli operatori della struttura. Rispetto a quanto le cronache locali e nazionali palesano rispetto all’imperante malasanità, nella struttura R.S.A. di Montereale, Elvira è stata vista non come una paziente da curare, ma come una persona bisognosa di attenzioni e di contatto umano, regalandole ogni giorno un sorriso ed una carezza che l’hanno accompagnata dolcemente sino alla fine dei suoi giorni. Grazie, infinitamente grazie, per il calore che il personale della R.S.A. di Montereale ha saputo dare ad una mamma che è stata ripagata con lo stesso amore che ha saputo trasmettere in tutta la sua vita. Grazie e buon Natale”.