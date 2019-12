Da Alpini a Babbo Natale per i piccoli del San Salvatore

Gli Alpini del gruppo ANA “Michele Iacobucci” in visita al reparto Pediatria del San Salvatore.

Gli Alpini del gruppo ANA “Michele Iacobucci” hanno fatto visita, come da tradizione, al reparto di Pediatria dell’ospedale San Salvatore per portare doni di Natale ai bambini ricoverati. Immaginabile la gioia dei piccoli ricoverati, per la visita di un Babbo Natale tutto particolare, che sotto il tradizionale copricapo rosso, nascondeva la Penna nera degli Alpini.