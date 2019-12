Valentino Di Franco, cuore alpino: l’ultimo reduce di Russia

L’AQUILA – Valentino Di Franco, un pezzo di storia alpina al centro dell’appuntamento di Grandangolo, a cura del Capoluogo.it.

Classe 1922, Di Franco è l’ultimo reduce in vita del Battaglione Alpini L’Aquila, sopravvissuto alla spedizione in Russia della Seconda Guerra Mondiale.

97 anni appena compiuti, lo scorso 23 novembre. Valentino Di Franco è originario di Isola del Gran Sasso e ha raccontato la sua storia ai microfoni di David Filieri.

«Partii da casa mia all’età di 19 anni – spiega – Era il 15 gennaio e mi recai a Sulmona. A quei tempi il 90% delle persone era analfabeta». Sempre a quei tempi, quando Valentino Di Franco era ancora giovanissimo, le prime esperienze e una perdita avvenuta tra le sue braccia, raccontata a fatica dal reduce alpino, che, tra ricordi e nostalgia, si commuove.

Un racconto che si sposta subito sulla spedizione in Russia, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. «Faceva freddo – ricorda Valentino Di Franco – Fu un viaggio lungo per arrivare, in Ucraina camminammo tantissimo, per ben 20 giorni. Non capivamo molto della guerra, ci trovavamo lì, tutti insieme, arrivati da tantissimi luoghi diversi».

1942 e poi il 1943. Tutto dal fronte russo. Bombardamenti, battaglie, fatiche, il racconto di Valentino Di Franco e l’umanità dietro una lunga storia di guerra.