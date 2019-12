Un altro Natale senza lavoro per i ricercatori Intecs

Un altro Natale senza lavoro, il terzo per la precisione, per i ricercatori Intecs, licenziati a fine 2017.

Un Natale sicuramente poco allegro e di attesa dal momento che molti degli ex ricercatori Intecs hanno sostenuto in questi giorni i colloqui di lavoro con la Thales Alenia Space anche se non si conoscono ancora numeri e tempi della loro ricollocazione.

“Troppo giovani per andare in persone e troppo vecchi per essere rienseriti”, avevano detto gli e durante il periodo acceso di “protesta”, concretizzato con il posizionamento di un camper davanti gli uffici della Regione Abruzzo di via Leonardo Da Vinci.

Sono stati licenziati proprio a Natale di 3 anni fa e hanno lottato duramente in questi anni per non far spegnere l’attenzione sulla loro vertenza, restando senza indennità e senza Naspi.

Gli ex ricercatori Intecs anno vinto la battaglia legale davanti al giudice del lavoro, che ha riconosciuto come illegittimi i loro licenziamenti, ma aspettano la soluzione definitiva.

Lo scorso novembre l’assessore regionale alle Attività produttive Mauro Febbo aveva annunciato il loro reinserimento lavorativo entro Natale, nell’ambito del progetto del satellite ItalGovSatCom, gestito dallo stabilimento aquilano della Thales.

Come riporta Il Centro, per gli ex ricercatori Intecs sono stati fatti comunque alcuni passi avanti, come spiega anche il segretario provinciale della Fiom Elvira Simona De Sanctis.

“È stato fatto un passo in avanti – spiega Elvira Simona De Sanctis – ma siamo in attesa di ulteriori sviluppi. I lavoratori hanno sostenuto i colloqui con il personale della Thales Alenia Space e ora attendiamo di conoscere il numero esatto dei ricercatori che verranno ricollocati e la tempistica. La vertenza dovrebbe essersi avviata verso la soluzione, dopo l’annuncio dell’assessore Febbo, ma evidentemente i tempi sono più lunghi”.

Gli ex ricercatori della Intecs saranno assunti dalla Forender 24, un annuncio che aveva fatto l’ex vicepresidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli.

A novembre del 2018 è stato siglato un protocollo d’intesa, su iniziativa di Giovanni Lolli, che impegnava le società del settore spaziale che avrebbero risposto ai bandi regionali a ricollocare il personale licenziato, tramite la Forender24.

La Forendere 24 è un’azienda del Tecnopolo che opera nel settore dello sviluppo di software di alta tecnologia, offrendo servizi al territorio e in particolare al comparto aerospaziale.

Durante l’ultimo tavolo in Regione, lo scorso 18 novembre, i vertici della Thales hanno confermato che gli ex ricercatori aquilani verranno impiegati nel primo dei progetti legati alla Space Economy, settore nel quale l’Abruzzo ha investito 10 milioni.

Dopo la Thales, anche gli altri partner del programma, cioè Telespazio e Leonardo, dovrebbero attingere al bacino dell’ex Intecs.