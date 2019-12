Special Olympics presenta il calendario 2020: “We Are Better Together”

Special Olympics Team L’Aquila presenta il calendario 2020 “We are Better Together”: appuntamento lunedì 23 dicembre alle ore 15,30 nella libreria Mondadori di via Savini (piazzale Trony)

Il Calendario 2020 intende celebrare un intenso anno di attività sportive e non solo, attraverso gli scatti di Mauro Branchi e Guido Grecchi, che hanno saputo cogliere le emozioni, i sorrisi e la gioia pura degli Atleti Special Olympics.

“We are better together” è il motivo conduttore di quest’anno: gli atleti Special Olympics hanno conosciuto e stretto amicizie con molte aquilani, hanno condiviso iniziative e progetti con numerose associazioni del territorio per realizzare una società migliore, inclusiva ed accogliente. Insieme non solo stiamo meglio, ma tutti noi diventiamo migliori.

“A chi ha conosciuto gli Atleti Special Olympics abbiamo chiesto:“Sono amico/fan degli Atleti Special Olympics perché…” Nelle risposte troviamo testimonianze delle emozioni che gli atleti special olympics donano a chi incontrano” dicono dal team Special Olympics L’Aquila