Natale, messa di mezzanotte a Collemaggio con il Cardinale Petrocchi

Sarà la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, il tempio del Perdono di San Pietro Celestino V riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio Immateriale dell’Umanità, la Chiesa in cui il Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi presiederà la S. Messa di mezzanotte “in nativitate Domini”.

Il giorno di Natale, il 25 dicembre, l’Arcivescovo Petrocchi sarà a Coppito per celebrare, alle ore 11,30, l’eucarestia nella Parrocchia di S. Pietro apostolo. Nel pomeriggio, alle ore 17,30 nella Chiesa di S. Maria del S. Suffragio (Anime Sante) presiederà i Vespri solenni di Natale con il Capitolo Metropolitano Aquilano.

“Per “fare Natale” – ha scritto il Cardinale Petrocchi nel Messaggio augurale che sarà distribuito in tutte le parrocchie – non basta adottare lo stile della “porta aperta” verso chi “bussa”; dobbiamo oltrepassare l’uscio di casa e prendere l’iniziativa di andare verso coloro che ci evitano o hanno qualcosa “contro di noi”. Ma se l’impegno che ci assumiamo in questo Natale è quello di fare posto al “Signore-che-viene”, accogliendoLo negli altri, stiamo bene attenti a non commettere l’errore di rifiutarLo in noi stessi, perché non ci accettiamo. Facciamo dunque “Natale nell’anima”, imparando a dire: “mi accetto, anche se non mi piaccio, e mi impegno a migliorare, nonostante gli errori in cui cado, perché pure in me c’è Gesù-che-viene”.