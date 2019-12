Natale, dall’alto è più bello: Vigili del Fuoco e Sapr per L’Aquila

L’AQUILA – L’Aquila come non l’avete mai vista. L’Aquila bella, Piazza Duomo che brilla alle luci del Natale, colori di festa, di rinascita. Auguri speciali da parte della scuola Sapr dell’Aquila e dei Vigili del Fuoco.

Riprese realizzate per l’80% con i moderni droni della Scuola dei piloti droni dell’Aquila, fiore all’occhiello a livello nazionale. «Abbiamo girato le immagini lo scorso mercoledì – ci spiega il Capo Squadra responsabile della scuola Berardino Mastropietro – volevamo fare gli auguri all’intera città e farli a modo nostro. Non tutti sanno che qui a L’Aquila c’è la Scuola di piloti di droni, nata in seguito al terremoto del 2009 e cresciuta in prospettiva dopo il sisma del Centro Italia. Il Natale è l’occasione per entrare in contatto ancor di più con la grande realtà aquilana. Speriamo che la città possa vivere un Natale speciale».

Un minuto di immagini di una città che rinasce, giorno dopo giorno. Un minuto dell’Aquila regalata alla sua gente.

Il video degli auguri firmati Nucleo Sapr e Vigili del Fuoco.