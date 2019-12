Maltempo a L’Aquila, il day after

Fiumi in piena, allagamenti e alberi abbattuti, il bilancio del maltempo a L’Aquila e sul territorio.

Giornata campale, quella di ieri, per i Vigili del Fuoco dell’Aquila, chiamati a intervenire su più fronti a causa del maltempo che ha colpito il territorio aquilano con abbondante pioggia e forti raffiche di vento.

Il giorno dopo, la conta dei danni si riferisce soprattutto agli alberi caduti o spezzati a causa delle violente raffiche di vento. Per fortuna, senza gravi conseguenze la piena dell’Aterno, che nel pomeriggio aveva raggiunto livelli preoccupanti. Il graduale miglioramento del meteo ha fatto rientrare l’allarme.

Danni ai Map di Pianola e Bagno, dove le raffiche di vento hanno portato via le coperture dai tetti delle abitazioni. L’assessore Taranta ha assicurato al microfono del Capoluogo.it che gli interventi di riparazione saranno tempestivi.

Problemi anche al sottopasso di Sassa, con le sbarre di sicurezza che non si sono abbassate tempestivamente segnalando la momentanea emergenza. Dopo le prime segnalazioni, le sbarre sono state chiuse e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per liberare il sottopasso, mentre a Coppito un’auto è rimasta bloccata lungo viale delle Fiamme Gialle.

Per quanto riguarda il territorio aquilano, la situazione più critica in zona di Ocre, dove un albero è finito su un auto, fortunatamente senza conseguenze per i due occupanti.

Da ieri sera e per le prossime ore – almeno fino a tutta la Vigilia – le condizioni meteo hanno assicurato un deciso ritorno alla normalità.