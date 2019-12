L’Aquila, Tiziana Del Beato lascia la Lega

Consiglio comunale sul Bilancio, Tiziana Del Beato presente: “Mi sono dissociata, aderisco al Gruppo misto”. Il bilancio passa con 16 voti favorevoli e 7 contrari.

Sin da questa mattina la consigliera Tiziana Del Beato ha risposto all’appello al Consiglio comunale sul Bilancio. Segno evidente che avrebbe lasciato La Lega. Un addio ufficializzato questa sera.

Non poteva passare inosservata, infatti, la sua presenza al Consiglio comunale, disertato dalla Lega.

La consigliera comunale, interpellata a riguardo dal Capoluogo.it, ha sottolineato: “Sono qui per un dovere morale nei confronti della città, in un momento particolare con la prospettiva dell’approvazione del bilancio nell’anno solare. In questo momento rappresento le aspettative della città. Fare muro adesso, in un momento così delicato, non può che dare esiti negativi. Mi sono dissociata dalle direttive del parito, perché credo che le beghe politiche vadano risolte in contesto diverso. A questo punto aderirò al gruppo misto. Da un po’ di tempo non mi identificavo nella leadership e nell’organizzazione partitica”.