Ex centro commerciale I Pini, discarica a cielo aperto su SS80

Quando l’inciviltà non ha confini: cresce di giorno in giorno la discarica a cielo aperto lì dove c’era il centro commerciale I Pini.

Siamo in via Giannoni, la strada che conduce da via Ficara alla ss80. Qui, nell’immediato post sisma, si era creata una area commerciale – conosciuta appunto come parco commerciale I Pini: un ortofrutta, una pescheria, una merceria fra le attività commerciali che si erano ricollocate in questa nuova area.

Un po’ alla volta, con la ricostruzione e la ricollocazione altrove, i container sono stati chiusi e si sperava che l’area tornasse alla normalità. Normalità che però, quando c’è incuria e inciviltà, non può esserci.

Un immondezzaio: questo testimoniano le immagini girate dal Capoluogo. Pneumatici, ingombranti, resti di divani, materassi, buste di immondizia con rifiuti indifferenziati. Con vista sulla SS80.