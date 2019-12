Biondi porta a casa il bilancio

L’AQUILA – Bilancio approvato al Comune dell’Aquila. Votato alle ore 20,30 del 23 dicembre.

16 i voti favorevoli e 7 voti contrari. Votano contro: Il Passo Possibile, con Americo Di Benedetto, Antonio Nardantonio, Paolo Romano ed Elia Serpetti, oltre a Giustino Masciocco, Angelo Mancini e Lelio De Santis.

Si tratta del primo bilancio di previsione 2020-2022, da 25 anni, approvato prima di Natale nei tempi ordinari di legge. Il termine ultimo è previsto prima della fine dell’anno.

Lo strumento finanziario, illustrato in aula dall’assessore al bilancio, il vice sindaco Raffaele Daniele, ha una movimentazione in entrata e in uscita di 512 milioni di euro circa. “Più bassa rispetto al passato – ha commentato Daniele – proprio perché, ed è un fatto storico, il bilancio viene approvato prima del 31 dicembre, in netto anticipo. Le reimputazioni successive e il consuntivo riporteranno i valori del bilancio a quelli consueti”.

L’avanzo di amministrazione ammonta a circa 14 milioni di euro.