Bilancio, il Consiglio comunale certifica la crisi

Riunione del Consiglio comunale su Bilancio di previsione. La Lega non c’è.

Sedici i consiglieri comunali che hanno risposto all’appello alla seconda chiamata per il Consiglio comunale sul Bilancio di previsione. Assenti i consiglieri della Lega, tranne Tiziana Del Beato (da verificare a questo punto la sua posizione rispetto al partito) e il gruppo misto. Assenti anche gli assessori leghisti. Numero legale assicurato, quindi, solo dalla presenza de Il Passo Possibile. “Oggi c’è una nuova maggioranza” ha sottolineato perciò Giustino Masciocco, che ha chiesto al sindaco Biondi di riferire sulla crisi di maggioranza. Accuse respinte dal gruppo consiliare. “Se c’è una persona – ha replicato Americo Di Benedetto – che nei confronti di Biondi ha sempre rappresentato una alternativa ferma, sono io. A distanza di due anni mi fa piacere che si ricordi che sono stato candidato sindaco. Si stigmatizza Il Passo Possibile, come se ci fosse un ribaltamento di equilibri politici, che devono essere affrontati in altra sede. Il dato politico è un altro: qui non c’è un’opposizione reale, c’è un’opposizione antica, vecchia, trapassata che non ci porterà da nessuna parte. Non permetterò a nessuno di stravolgere il profilo della mia attività politica. Non posso gioire per la disfatta della città”.

Insomma, la crisi non riguarda solo la maggioranza, ma anche l’opposizione.

In tutto questo, il consigliere Luciano Bontempo ha annunciato di aver presentato un esposto per la violazione dell’articolo 23 della Legge forense, relativamente al caso del dirigente dell’Avvocatura.

Da parte sua, il sindaco Pierluigi Biondi ha ricordato la delicatezza del momento e l’importanza di “arrivare a fine dicembre con Bilancio approvato; un bilancio migliorabile, che andrà comunque sistemato nei prossimi mesi”.

In aggiornamento.